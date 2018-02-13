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В Туле на участке улицы Демидовской установят знаки «Остановка запрещена»

В Туле на участке улицы Демидовской установят знаки «Остановка запрещена»

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети администрация Тулы приняла решение об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на улице Демидовской в районе дома №52. Запрет остановки и стоянки будет введен в действие с 5 марта 2018 года.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:06 +1
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