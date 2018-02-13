В Туле на участке улицы Демидовской установят знаки «Остановка запрещена»

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети администрация Тулы приняла решение об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на улице Демидовской в районе дома №52. Запрет остановки и стоянки будет введен в действие с 5 марта 2018 года.