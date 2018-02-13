Фото пресс-службы администрации Тулы.

12 февраля в Туле открылась фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». В церемонии открытия приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных войн и военных конфликтов, депутат Госдумы Владимир Афонский, представители фонда «Память поколений», заместитель начальника управления по местному самоуправлению и молодежной политике — начальник отдела по работе с общественностью Юлия Рылеева.

Инициатором проекта выступил Благотворительный фонд Валентины Владимировны Терешковой «Память поколений». Фонд помогает ветеранам всех войн, в которых принимали участие Россия и СССР. Самоотверженные люди с непростыми судьбами и стали героями фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто».

Фотовыставка впервые была реализована в 2016 году и приурочена к памятной дате — Дню Героев Отечества (9 декабря). В 2017 году Фонд подготовил продолжение Всероссийского фотопроекта, цель которого — показать всем гостям и жителям нашей страны, что ветеранами могут быть не только участники Великой Отечественной войны, но и молодые, яркие мужчины и женщины — ветераны боевых действий и локальных конфликтов. Многие из них имеют серьезные травмы, но, несмотря на это, являются ярчайшими примерами стойкости, целеустремленности и мужества.

Все фотографии созданы известными фотографами — Данилой Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой. В настоящее время в выставке задействовано 10 регионов РФ.

Выставка проходит до 12 марта в галерее «Непокоренные» кинотеатра «Киносити» (ул. Советская, д. 47, ТЦ «Гостиный двор», 5-й этаж).