Вологодские полицейские задержали пьяного дальнобойщика из Тульской области

Мужчина дважды прошёл освидетельствование на состояние опьянения. В отношении него составлен административный материал.

Сотрудники ГИБДД Череповецкого района Вологодской области на 120-м километре дороги «Вологда – Новая Ладога» остановили грузовик Volvo с тульскими номерами.

По данным регионального УГИБДД, от водителя исходил ощутимый запах алкоголя. 39-летний туляк согласился пройти освидетельствование. Алкотестер подтвердил опасения инспекторов.

Дальнобойщик не согласился с показаниями прибора и потребовал провести повторный анализ в медицинском учреждении. Вердикт врачей был однозначен – мужчина пьян.

В отношении водителя полицейскими составлен административный материал, грузовик помещён на штрафстоянку.