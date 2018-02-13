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Вологодские полицейские задержали пьяного дальнобойщика из Тульской области

Вологодские полицейские задержали пьяного дальнобойщика из Тульской области

Мужчина дважды прошёл освидетельствование на состояние опьянения. В отношении него составлен административный материал.

Сотрудники ГИБДД Череповецкого района Вологодской области на 120-м километре дороги «Вологда – Новая Ладога» остановили грузовик Volvo с тульскими номерами.

По данным регионального УГИБДД, от водителя исходил ощутимый запах алкоголя. 39-летний туляк согласился пройти освидетельствование. Алкотестер подтвердил опасения инспекторов.

Дальнобойщик не согласился с показаниями прибора и потребовал провести повторный анализ в медицинском учреждении. Вердикт врачей был однозначен – мужчина пьян.

В отношении водителя полицейскими составлен административный материал, грузовик помещён на штрафстоянку.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:31 +5
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