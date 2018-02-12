Фото из архива MySlo
Погода в Туле 13 февраля: облачно, холодно, без осадков
Синоптики обещают умеренный ветер и пониженное давление.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность.
Осадков не предвидится, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный – до десяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от -18 до -13 градусов, днём – до минус десяти. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.
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