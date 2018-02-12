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Погода в Туле 13 февраля: облачно, холодно, без осадков
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 13 февраля: облачно, холодно, без осадков

Синоптики обещают умеренный ветер и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность.

Осадков не предвидится, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -18 до -13 градусов, днём – до минус десяти. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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