Погода в Туле 13 февраля: облачно, холодно, без осадков

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается переменная облачность.

Осадков не предвидится, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -18 до -13 градусов, днём – до минус десяти. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.