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Туляки стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов
В конкурсе участвовало более 7000 человек со всей страны.
В Федеральном агентстве по делам молодежи подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов. Конкурс проходил с 16 ноября 2017 г. по 19 января 2018-го. В нем приняли участие 7735 человек из 85 субъектов страны в возрасте от 14 до 30 лет.
Эксперты оценивали работы участников по шести номинациям:
- Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие;
- Поддержка творческой молодежи;
- Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив;
- Поддержка студенческих инициатив;
- Карьера и самоуправление.
- Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития.
Победители получат гранты на развитие своих проектов.
По результатам конкурса в число лучших вошли и туляки:
- Павел Грибков за проект «Уроки дружбы и доброты» получил грант 300 000 рублей;
- Наталья Сальникова «Семья в цвете» – 100 000 рублей;
- Яна Прусова «Формирование детско-взрослой общности в сельской школе на основе «Российского Движения Школьников» – 100 000 рублей;
- Дмитрий Черкашин «Эпохи» – 100 000 рублей;
- Виктория Кузьмина «Школа доброй воли» (подготовка волонтеров для работы с инвалидами) – 150 000 рублей;
- Маргарита Логунова «Добрые поездки» – 150 000 рублей;
- Полина Трунова «Чистый водоем – чистая страна!» – 100 000 рублей;
- Наталья Жижикина организация передвижной экспозиции «Никто не забыт, ничто не забыто» – 300 000 рублей;
- Николай Евтушенко «Правовая азбука юного гражданина» – 300 000 рублей.
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