Туляки стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов

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В конкурсе участвовало более 7000 человек со всей страны.

В Федеральном агентстве по делам молодежи подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов. Конкурс проходил с 16 ноября 2017 г. по 19 января 2018-го. В нем приняли участие 7735 человек из 85 субъектов страны в возрасте от 14 до 30 лет.

Эксперты оценивали работы участников по шести номинациям:

Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие;

Поддержка творческой молодежи;

Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив;

Поддержка студенческих инициатив;

Карьера и самоуправление.

Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития.

Победители получат гранты на развитие своих проектов.

По результатам конкурса в число лучших вошли и туляки: