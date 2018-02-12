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Туляки стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов
Фото kojgorodok.ru

Туляки стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов

В конкурсе участвовало более 7000 человек со всей страны.

В Федеральном агентстве по делам молодежи подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов. Конкурс проходил с 16 ноября 2017 г. по 19 января 2018-го. В нем приняли участие 7735 человек из 85 субъектов страны в возрасте от 14 до 30 лет.

Эксперты оценивали работы участников по шести номинациям:

  • Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие;
  • Поддержка творческой молодежи;
  • Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив;
  • Поддержка студенческих инициатив;
  • Карьера и самоуправление.
  • Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития.

Победители получат гранты на развитие своих проектов.

По результатам конкурса в число лучших вошли и туляки:

  • Павел Грибков за проект «Уроки дружбы и доброты» получил грант 300 000 рублей;
  • Наталья Сальникова «Семья в цвете» – 100 000 рублей;
  • Яна Прусова «Формирование детско-взрослой общности в сельской школе на основе «Российского Движения Школьников» – 100 000 рублей;
  • Дмитрий Черкашин «Эпохи» – 100 000 рублей;
  • Виктория Кузьмина «Школа доброй воли» (подготовка волонтеров для работы с инвалидами) – 150 000 рублей;
  • Маргарита Логунова «Добрые поездки» – 150 000 рублей;
  • Полина Трунова «Чистый водоем – чистая страна!» – 100 000 рублей;
  • Наталья Жижикина организация передвижной экспозиции «Никто не забыт, ничто не забыто» – 300 000 рублей;
  • Николай Евтушенко «Правовая азбука юного гражданина» – 300 000 рублей.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:37 0
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