Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле на улице Кирова 11-летнюю девочку сбил «Мицубиси»
Все обстоятельства происшествия выясняются.
11 февраля в 17.20 в Туле на улице Кирова 43-летний водитель автомобиля «Мицубиси» сбил 11-летнюю девочку, которая, по предварительной информации, переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
В результате ДТП девочка с различными травмами обратилась в городскую больницу. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.
Другие статьи по темам
Место
Прочее