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В Туле на улице Кирова 11-летнюю девочку сбил «Мицубиси»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на улице Кирова 11-летнюю девочку сбил «Мицубиси»

Все обстоятельства происшествия выясняются.

11 февраля в 17.20 в Туле на улице Кирова 43-летний водитель автомобиля «Мицубиси» сбил 11-летнюю девочку, которая, по предварительной информации, переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В результате ДТП девочка с различными травмами обратилась в городскую больницу. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:10 +2
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