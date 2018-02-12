Уборка по-тульски: снегоуборочная машина закидала грязью легковушку

Кадр из видео. Вот так видел дорогу водитель этого авто.

Тульские автолюбители возмущены уборкой снега в городе. Наш читатель прислал в редакцию Myslo видео, на котором запечатлено, как снегоуборочная машина буквально полностью залила машину грязью. Этот инцидент произошел 11 февраля около 11 часов утра.

Грязь попала и на лобовое стекло. Даже после того, как мужчина включил дворники, ситуация не сильно улучшилась.

был случай

В июле 2017 года в Туле «адский» трактор чистил автостоянку на улице Максима Горького. Ну как, чистил… Клубы пыли тут же оседали обратно на землю и на окружающие автомобили.