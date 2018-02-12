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Стоматологи проверят жителей Тульской области на рак
Фото из архива Myslo.

Стоматологи проверят жителей Тульской области на рак

17 февраля все желающие смогут пройти профилактический осмотр и раннюю диагностику онкологических заболеваний на специальном оборудовании.

В субботу, 17 февраля, в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдет день открытых дверей.

С 9.00 до 15.00 все желающие без предварительной записи смогут получить консультацию стоматолога, пройти профилактический осмотр и обследование с помощью комплекта АФС для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта.

Акции пройдут по адресам:

  • Тула, ул. Кутузова, 35-а;
  • Щекино, ул. Пионерская, 36-а;
  • Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, 70.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:35 −1
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