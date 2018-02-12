Стоматологи проверят жителей Тульской области на рак

Фото из архива Myslo.

17 февраля все желающие смогут пройти профилактический осмотр и раннюю диагностику онкологических заболеваний на специальном оборудовании.

В субботу, 17 февраля, в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдет день открытых дверей.

С 9.00 до 15.00 все желающие без предварительной записи смогут получить консультацию стоматолога, пройти профилактический осмотр и обследование с помощью комплекта АФС для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта.

Акции пройдут по адресам:

Тула, ул. Кутузова, 35-а;

Щекино, ул. Пионерская, 36-а;

Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, 70.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.