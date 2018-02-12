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Туляк погиб, отравившись выхлопными газами во время ремонта авто

Туляк погиб, отравившись выхлопными газами во время ремонта авто

Тело погибшего было обнаружено в гараже.

11 февраля в Туле в одном из гаражей на улице Путейской в автомобиле было обнаружено тело мужчины.

По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 33-летний владелец автомобиля накануне вечером в своем гараже занимался ремонтом машины, при этом употребляя спиртные напитки. Спустя несколько часов супруга обнаружила тело погибшего.

Предположительной причиной смерти мужчины является отравление выхлопными газами.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:31 +1
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