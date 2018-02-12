Где в Туле 12 февраля не будет света

12 февраля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим в городе не будет электроэнергии по следующим адресам:

ул. Ложевая, 136

ул. Вересаева, 111

ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8, 28

ул. Ш. Руставели, 4−10;

ул. Тульского Рабочего полка, 9−11

ул. Карпинского, 44−52 (чётн.), 47−61 (нечётн.);

ул. Матросова, 11, 13, 17, 3;

ул. Комарова, 26−34 (чётн.), 23−33 (нечётн.);

ул. Кутузова, 38−60 (чётн.), 69−95 (нечётн.);

ул. Комбайновая, 1;

ул. Нестерова, 42−62 (чётн.), 47−61 (нечётн.);

ул. Панфиловцев, 26, 30−44 (чётн.), 25−37 (нечётн.);

ул. Краснодонцев, 38−59; ул. Белинского, 34−52 (чётн.), 39−57 (нечётн.);

ул. Докучаева, 2−14 (чётн.), 1−11 (нечётн.);

пр. Вильямса, 27−35-а (нечётн.), 26−36 (чётн.)

ул. Токарева, 40−46 (чётн.);

ул. Галкина, 224−266 (чётн.), 205−235 (нечётн.);

ул. Железнодорожная, 11;

ул. Каляева, 1−11 (нечётн.)

ул. Щепкина, 2−18 (чётн.);

ул. Ватутина, 1−17 (нечётн.), 2−22 (чётн.);

Епифанское шоссе, 45−57 (нечётн.);

ул. Франко, 1−21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8

ул. Тульского Рабочего полка, 2−18 (чётн.), 3−25 (нечётн.);

ул. Серебровская, 1−23 (нечётн.);

ул. Болдина, 9, 13, 14, 15, 16;

ул. Ш. Руставели, 1−12 (чётн.), 1−17 (нечётн.);

ул. Короленко, 1, 3;

ул. Леваневского, 11−25 (нечётн.), 8−26 (чётн.);

Рабочий пр., 3−19 (нечётн.);

ул. Пархоменко, 43, 43-а;

ул. Станиславского, 41, 32−58 (чётн.), 59

ул. Ак. Павлова, 93−103 (нечётн.), 87;

ул. Железняка, 21−41 (нечётн.), 22−34 (чётн.)

ул. Циолковского, 36−56 (чётн.), 65−75 (нечётн.);

ул. Шевченко, 21, 27−37 (нечётн.), 50−58 (чётн.);

ул. Железняка, 1−19 (нечётн.), 2−12-а (чётн.), 18;

ул. Лазо, 1−12, 14;

ул. Котовского, 1−16

ул. С. Стальского, 62−70 (чётн.);

ул. С. Щедрина, 14;

ул. Котовского, 22;

Мясново: Одоевское шоссе, 50, 60−68 (чётн.); ул. Рогова, 50; 10-й пр-зд, 59; пер. 1-й Шоссейный, 1, 2−8 (чётн.); пер. 2-й Шоссейный, 1−12

Одоевское шоссе, 50, 60−68 (чётн.); ул. Рогова, 50; 10-й пр-зд, 59; пер. 1-й Шоссейный, 1, 2−8 (чётн.); пер. 2-й Шоссейный, 1−12 п. Горелки: Московское шоссе, 55

Московское шоссе, 55 п. Михалково: ул. Карбышева, 1−25 (нечётн.), 20−44 (чётн.); ул. Кольцевая, 1-а-15 (нечётн.)

ул. Карбышева, 1−25 (нечётн.), 20−44 (чётн.); ул. Кольцевая, 1-а-15 (нечётн.) п. Трудовой, 42−62 (чётн.), 43−71 (нечётн.).