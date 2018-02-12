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Где в Туле 12 февраля не будет света

Где в Туле 12 февраля не будет света

Это связано с плановыми работами.

12 февраля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим в городе не будет электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Ложевая, 136
  • ул. Вересаева, 111
  • ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8, 28
  • ул. Ш. Руставели, 4−10;
  • ул. Тульского Рабочего полка, 9−11
  • ул. Карпинского, 44−52 (чётн.), 47−61 (нечётн.);
  • ул. Матросова, 11, 13, 17, 3;
  • ул. Комарова, 26−34 (чётн.), 23−33 (нечётн.);
  • ул. Кутузова, 38−60 (чётн.), 69−95 (нечётн.);
  • ул. Комбайновая, 1;
  • ул. Нестерова, 42−62 (чётн.), 47−61 (нечётн.);
  • ул. Панфиловцев, 26, 30−44 (чётн.), 25−37 (нечётн.);
  • ул. Краснодонцев, 38−59; ул. Белинского, 34−52 (чётн.), 39−57 (нечётн.);
  • ул. Докучаева, 2−14 (чётн.), 1−11 (нечётн.);
  • пр. Вильямса, 27−35-а (нечётн.), 26−36 (чётн.)
  • ул. Токарева, 40−46 (чётн.);
  • ул. Галкина, 224−266 (чётн.), 205−235 (нечётн.);
  • ул. Железнодорожная, 11;
  • ул. Каляева, 1−11 (нечётн.)
  • ул. Щепкина, 2−18 (чётн.);
  • ул. Ватутина, 1−17 (нечётн.), 2−22 (чётн.);
  • Епифанское шоссе, 45−57 (нечётн.);
  • ул. Франко, 1−21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8
  • ул. Тульского Рабочего полка, 2−18 (чётн.), 3−25 (нечётн.);
  • ул. Серебровская, 1−23 (нечётн.);
  • ул. Болдина, 9, 13, 14, 15, 16;
  • ул. Ш. Руставели, 1−12 (чётн.), 1−17 (нечётн.);
  • ул. Короленко, 1, 3;
  • ул. Леваневского, 11−25 (нечётн.), 8−26 (чётн.);
  • Рабочий пр., 3−19 (нечётн.);
  • ул. Пархоменко, 43, 43-а;
  • ул. Станиславского, 41, 32−58 (чётн.), 59
  • ул. Ак. Павлова, 93−103 (нечётн.), 87;
  • ул. Железняка, 21−41 (нечётн.), 22−34 (чётн.)
  • ул. Циолковского, 36−56 (чётн.), 65−75 (нечётн.);
  • ул. Шевченко, 21, 27−37 (нечётн.), 50−58 (чётн.);
  • ул. Железняка, 1−19 (нечётн.), 2−12-а (чётн.), 18;
  • ул. Лазо, 1−12, 14;
  • ул. Котовского, 1−16
  • ул. С. Стальского, 62−70 (чётн.);
  • ул. С. Щедрина, 14;
  • ул. Котовского, 22;
  • Мясново: Одоевское шоссе, 50, 60−68 (чётн.); ул. Рогова, 50; 10-й пр-зд, 59; пер. 1-й Шоссейный, 1, 2−8 (чётн.); пер. 2-й Шоссейный, 1−12
  • п. Горелки: Московское шоссе, 55
  • п. Михалково: ул. Карбышева, 1−25 (нечётн.), 20−44 (чётн.); ул. Кольцевая, 1-а-15 (нечётн.)
  • п. Трудовой, 42−62 (чётн.), 43−71 (нечётн.).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:26 0
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