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Алексей Дюмин выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета в Подмосковье

Алексей Дюмин выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета в Подмосковье

На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

11 февраля губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа, погибших при крушении самолета в Подмосковье.
 
Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», вылетевший из московского аэропорта Домодедово и направлявшийся в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья.
 
На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все пассажиры и члены экипажа, по предварительным данным, погибли.
вчера, в 20:08 +3
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

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