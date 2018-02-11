Алексей Дюмин выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета в Подмосковье

На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

11 февраля губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа, погибших при крушении самолета в Подмосковье.

Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», вылетевший из московского аэропорта Домодедово и направлявшийся в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья.

На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все пассажиры и члены экипажа, по предварительным данным, погибли.