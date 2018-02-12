Фото из архива Myslo.
В ночь на 12 февраля тульские улицы от снега убирали 69 единиц техники
Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тулы.
В ночь с 11 на 12 февраля тульские улицы от снега расчищали пять колонн коммунальной техники — это 69 единиц. Работы проводились во всех территориальных округах.
Также четыре бригады АО «Спецавтохозяйство» вывозили снег по следующим адресам:
- ул. Менделеевская,
- ул. Союзная,
- ул. Ф. Энгельса;
- ул. Советская (от ул. Тургеневской до ул. Мосина);
- Красноармейский проспект (от ул. Халтурина до ул. Дм. Ульянова);
- ул. Пушкинская (от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса).
В общей сложности на этих работах задействовали 42 КДМ, семь тракторов МТЗ, четыре грейдера и 16 самосвалов.
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