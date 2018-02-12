В ночь на 12 февраля тульские улицы от снега убирали 69 единиц техники

Фото из архива Myslo.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

В ночь с 11 на 12 февраля тульские улицы от снега расчищали пять колонн коммунальной техники — это 69 единиц. Работы проводились во всех территориальных округах.

Также четыре бригады АО «Спецавтохозяйство» вывозили снег по следующим адресам:

ул. Менделеевская,

ул. Союзная,

ул. Ф. Энгельса;

ул. Советская (от ул. Тургеневской до ул. Мосина);

Красноармейский проспект (от ул. Халтурина до ул. Дм. Ульянова);

ул. Пушкинская (от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса).

В общей сложности на этих работах задействовали 42 КДМ, семь тракторов МТЗ, четыре грейдера и 16 самосвалов.