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В ночь на 12 февраля тульские улицы от снега убирали 69 единиц техники
Фото из архива Myslo.

В ночь на 12 февраля тульские улицы от снега убирали 69 единиц техники

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

В ночь с 11 на 12 февраля тульские улицы от снега расчищали пять колонн коммунальной техники — это 69 единиц. Работы проводились во всех территориальных округах.

Также четыре бригады АО «Спецавтохозяйство» вывозили снег по следующим адресам:

  • ул. Менделеевская,
  • ул. Союзная,
  • ул. Ф. Энгельса;
  • ул. Советская (от ул. Тургеневской до ул. Мосина);
  • Красноармейский проспект (от ул. Халтурина до ул. Дм. Ульянова);
  • ул. Пушкинская (от ул. Тургеневской до ул. Ф. Энгельса).

В общей сложности на этих работах задействовали 42 КДМ, семь тракторов МТЗ, четыре грейдера и 16 самосвалов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:33 +1
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