Тульским ученым вручили премии имени К. Д. Ушинского

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В честь Дня науки в Туле прошло заседание Совета молодых ученых и специалистов под председательством министра промышленности и топливно-энергетического комплекса Дмитрия Ломовцева. Он обратился к собравшимся с приветственным словом:

Ваши разработки необходимы для реализации научного и промышленного потенциала Тульской области и создания «композитной долины» – одного из главных проектов региона.

На заседании тульским ученым были вручены 3 премии имени К. Д. Ушинского. Эта премия присуждается за значительный вклад в развитие гуманитарных наук. Также участники заседания обсудили предложения по созданию информационного портала «Молодые ученые Тульского региона». Ресурс планируется запустить весной этого года.

Совет молодых ученых и специалистов – постоянно действующий коллегиальный совещательный орган правительства Тульской области по вопросам развития научной и инновационной деятельности. В его состав входят 24 специалиста.