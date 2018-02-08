«Завтрак шефа» в Туле: В моде овощи, итальянская кухня, альтернативная «мраморка» и крейзи-шейки

Мария Свистунова, фото Леонида Янышева.

Как вычеркнуть из меню устаревший цезарь? Три десятка тульских шеф-поваров обсудили в Туле гастрономические тренды и последние новости ресторанного мира.

В гастрономическом пабе «Правда» впервые в Туле прошло мероприятие «Завтрак шефа», организованное крупнейшей российской выставкой для профессионалов ресторанного бизнеса ПИР Expo.

Более 30 тульских шеф-поваров и работников ресторанной индустрии собрались в «Правде», чтобы послушать выступление маркетинг-директора ПИР Expo Евгении Голомуз.

Речь шла о новейших гастрономических трендах, последних новостях ресторанного мира. Участникам удалось пообщаться неформально и задать спикеру свои вопросы.

Многих волновало, как найти в себе силы вычеркнуть из меню устаревший, но горячо любимый туляками салат «Цезарь» и начать смело готовить в духе современных мировых тенденций?

Среди мощных гастрономических трендов, популярных в Европе и крупных российских городах, Евгения Голомуз отметила овощи всех мастей, а в особенности морковь и цветную капусту.

Также переживает ренессанс итальянская кухня — пицетта (маленькая итальянская пицца) украшает меню лучших ресторанов мира.

В моде альтернативная мраморная говядина (стейки Ньюпорт, Скёрт, стриплойн, телячьи щеки и т. д. ), гораздо более доступная по цене для ресторанного гостя, чем премиум (Рибай, Шатобриан, филе миньон), и дающая повару поле для творчества.

Евгения призывала шефов не бояться работать с необычными продуктами, приводя в пример фантазии мировых звезд гастрономии на тему крапивы и муки из панцирей мидий.

Повара подискутировали на тему локальных тульских продуктов, которые можно было бы широко презентовать и за пределами города.

Авторы самых интересных идей, шефы Александр Морозов и Игорь Синдеев получили приятные подарки — сертификаты на участие в крупном форуме «Завтрак Шефа» в Москве 5-7 июня, на котором соберутся 3000 шеф-поваров со всей России и ближнего зарубежья.

После мероприятия Евгения Голомуз поделилась своими впечатлениями об этом дне и о Туле в целом:

«Каждый раз, когда наша команда приезжает в новый город, мы не знаем, что нас ждет, но Тула не только оправдала, но и превзошла наши ожидания. Все шефы, хоть и абсолютно разные, из разных ресторанов, были готовы слушать и слышать. Они хотели задавать вопросы и слушать ответы. И самое главное, чувствуется позитивный настрой. Город двигается вперёд на своей особенной скорости, и „Правда“, и кофейни, и рестораны, которые мы посетили позже, в первую очередь, делают огромную работу по гастрономическому образованию, а во вторую, кормят не самых простых гостей! Уровень и сервиса, и сервировки просто отличный. Спасибо за гостеприимство!»

Тула передала эстафету Орлу. «Завтрак шефа» пройдет также в Белгороде, Минске, Калининграде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах. Приятно, что именно Тула в этом списке стала первой.