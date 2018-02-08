Евгений Авилов встретился с жителями Большой Тулы

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Вместе с главой администрации с жителями пообщались мэр Тулы Юрий Цкипури, начальник городского УМВД Василий Худык, прокурор Ленинского района Владимир Савич и руководитель районной администрации Максим Щербаков.

Одним из основных вопросов встречи стали работы по комплексному благоустройству дворов – в 2018 году в Ленинском они пройдут по 12 адресам. Отбор участников программы «Формирование современной городской среды» проводится на конкурсной основе.

Для участия жителям поселка нужно подготовить заявление и провести общее собрание собственников. Подробности по телефону: 72-51-04.

В рамках программы «Большая Тула – Светлый город» на 2018 год планируется установить дополнительное освещение на более чем 20 объектах.

На средства «Народного бюджета» будет отремонтирована кровля на здании мастерских барсуковского Центра образования № 13 в поселке Барсуки, установлено ограждение по периметру детского сада, и отремонтирована кровля детского сада Центра образования № 46.