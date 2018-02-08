Тульские старшеклассники могут выиграть 100 тысяч рублей

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В России проходит конкурс «Ученик года – 2018».

В России начался прием заявок на участие в национальном конкурсе «Ученик года – 2018». Цель проекта – выявление и поддержка старшеклассников, достигших значительных результатов в научно-образовательной, культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности. К участию приглашаются ученики 9-11 классов.

Национальный конкурс пройдет в два этапа:

Подача заявок и экспертиза творческих работ пройдет до 15 апреля 2018 года (включительно);

Финал конкурса состоится 28-29 апреля 2018 года.

Победитель соревнования получит денежную премию 100 000 рублей. Кроме того, между участниками конкурса будут распределены призовые места лауреатов 1,2 и 3 степеней.

Подробности и положение о порядке организации и проведения мероприятия здесь.