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Тульские старшеклассники могут выиграть 100 тысяч рублей
В России проходит конкурс «Ученик года – 2018».
В России начался прием заявок на участие в национальном конкурсе «Ученик года – 2018». Цель проекта – выявление и поддержка старшеклассников, достигших значительных результатов в научно-образовательной, культурно-творческой, спортивной и общественной деятельности. К участию приглашаются ученики 9-11 классов.
Национальный конкурс пройдет в два этапа:
- Подача заявок и экспертиза творческих работ пройдет до 15 апреля 2018 года (включительно);
- Финал конкурса состоится 28-29 апреля 2018 года.
Победитель соревнования получит денежную премию 100 000 рублей. Кроме того, между участниками конкурса будут распределены призовые места лауреатов 1,2 и 3 степеней.
Подробности и положение о порядке организации и проведения мероприятия здесь.
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