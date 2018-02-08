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Российские семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку

Российские семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку

Кредиты на приобретение жилья будут выделяться по ставке в 6% годовых.

Пенсионный фонд России напоминает, что с 2018 года программа материнского капитала существенно расширена – предоставлены новые возможности использования сертификатов сразу после рождения или усыновления второго ребенка.

Семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье) получили право на ежемесячную выплату из материнского капитала в случае рождения второго ребенка. Её размер равен установленному в регионе прожиточному минимуму ребенка за второй квартал предыдущего года. Выплату можно получать до достижения ребёнком возраста полутора лет.

Начиная с 2018 года семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование сразу после рождения ребенка. Маткапитал можно использовать уже через два месяца – оплатить ясли, детский сад или услуги по уходу и присмотру за ребенком.

Семьи, в которых появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями ипотеки, которую можно гасить средствами материнского капитала. Ставка составит всего 6% годовых.

Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Размер материнского капитала – 453 тысячи рублей.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:40 0
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