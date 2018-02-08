Фото из архива MySlo
Погода в Туле 9 февраля: лёгкий мороз, снег и облачность
Синоптики прогнозируют умеренный ветер и давление ниже нормы.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями.
Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Ветер юго-восточный, восточный, умеренный – до десяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью – до -10 градусов, днём – от -7 до -2. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.
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