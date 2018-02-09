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Туляки жалуются на отвратительную уборку снега

Туляки жалуются на отвратительную уборку снега

Они прислали в редакцию фото «уборки» в сквере памяти воинов-интернационалистов (на пересечении улиц Каминского и Демонстрации).

В редакцию Myslo обратилась тулячка Любовь Шаповалова.

– Вот так «хорошо» почистили снег в Афганском сквере. Кучи высотой в 1-1,5 метра прямо на парковке со стороны ул. Каминского. И никто это, похоже, убирать не собирается!

Фото были сделаны вечером 8 февраля. По словам тулячки, к утру ситуация не изменилась:

Между тем «Спецавтохозяйство» ежедневно рапортует об уборке в круглосуточном режиме. И напоминает, что туляки могут оставить заявку на уборку.

Звонки от туляков принимают операторы колл-центра предприятия по телефону 50-22-71 и специалисты ЕДДС по номерам: 1391, 47-20-34.

сегодня, в 09:38 +8
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