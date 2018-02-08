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Исполнительный директор «Слободы» Татьяна Алексеева стала победителем всероссийского конкурса ОНФ

Исполнительный директор «Слободы» Татьяна Алексеева стала победителем всероссийского конкурса ОНФ

Всего в числе 350 победителей конкурса четверо туляков.

Общественный совет Фонда Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» определил 350 лауреатов IV Всероссийского конкурса журналистских работ.

Исполнительный директор «Слободы» Татьяна Алексеева стала лауреатом конкурса за работу «Взгляд на мир из инвалидной коляски. Пять лет спустя».

Также из Тулы в числе победителей Арсений Абушов («Тульские известия»), Алина Маракова («ГТРК-Тула») и Анжелика Минаева (МК).

Всего на конкурс было прислано более 5,5 тыс. работ из всех регионов страны.

 

Фонд поддержки независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» создан в 2014 году. Учредителем Фонда является Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «За РОССИЮ» (ОНФ).

 

сегодня, в 08:00 +22
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