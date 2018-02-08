В Туле возле Платоновского парка застряла фура

Фото Льва Рычковского.

Водители будто специально с завидным упорством едут на узкую тупиковую дорогу, чтобы остаться там ночевать.

На этот раз фура застряла в районе конечной 9-й маршрутки на улице Маргелова. Видимо, водитель хотел проехать через парк (возможно, «по старой памяти», когда там действительно не было тупика). Однако впоследствии на разворот места не оказалось. Сцепка «сложилась пополам».

На момент публикации новости водителю требовалась помощь, чтобы выехать.

Буквально два месяца назад практически в том же месте была такая же ситуация: застряла фура. Декабрьскому путешественнику удалось забраться чуть дальше в парк.