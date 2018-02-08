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В Туле возле Платоновского парка застряла фура
Фото Льва Рычковского.

В Туле возле Платоновского парка застряла фура

Водители будто специально с завидным упорством едут на узкую тупиковую дорогу, чтобы остаться там ночевать.

На этот раз фура застряла в районе конечной 9-й маршрутки на улице Маргелова. Видимо, водитель хотел проехать через парк (возможно, «по старой памяти», когда там действительно не было тупика). Однако впоследствии на разворот места не оказалось. Сцепка «сложилась пополам». 

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В Туле у Платоновского парка застряла фура, Фото: 1
В Туле у Платоновского парка застряла фура, Фото: 2
В Туле у Платоновского парка застряла фура, Фото: 3
В Туле у Платоновского парка застряла фура, Фото: 4
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На момент публикации новости водителю требовалась помощь, чтобы выехать.

 

Буквально два месяца назад практически в том же месте была такая же ситуация: застряла фура. Декабрьскому путешественнику удалось забраться чуть дальше в парк.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 07:17 +7
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ТулаПлатоновский парк

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