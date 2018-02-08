Авилов поручил ускорить работы по сносу ветхих домов в Туле

Фото пресс-службы администрации Тулы.

К работам приступят уже на следующей неделе.

8 февраля под председательством главы администрации Тулы Евгения Авилова состоялось совещание по вопросу сноса ветхих строений в городе.

На сегодняшний день решения суда о необходимости сноса ветхих строений есть по следующим объектам:

ул. Тимирязева, 68,

Жуковского, 31,

ул. Тимирязева, 85,

ул. Кирова, 73,

ул. К. Маркса, 4,

ул. Пролетарская, 91,

Западный проезд, 8,

ул. Тульская, 18.

Евгений Авилов поручил профильным ведомствам ускорить работы по сносу и уже на следующей неделе приступить к работам на первом объекте.

Напомним, что администрацией города проводится работа по выявлению ветхих строений, портящих вид города. Управление по административно-техническому надзору выявляет собственника здания или строения, выдает предписание на приведение здания в надлежащие состояние либо (если здание разрушено) на освобождение земельного участка.

Если собственники зданий отказываются сносить их самостоятельно, администрация города обращается в суд, и уже по решению суда проводятся работы по сносу ветхих строений.