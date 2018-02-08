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Авилов поручил ускорить работы по сносу ветхих домов в Туле
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Авилов поручил ускорить работы по сносу ветхих домов в Туле

К работам приступят уже на следующей неделе.

8 февраля под председательством главы администрации Тулы Евгения Авилова состоялось совещание по вопросу сноса ветхих строений в городе. 

На сегодняшний день решения суда о необходимости сноса ветхих строений есть по следующим объектам:

  • ул. Тимирязева, 68,
  • Жуковского, 31,
  • ул. Тимирязева, 85,
  • ул. Кирова, 73,
  • ул. К. Маркса, 4,
  • ул. Пролетарская, 91,
  • Западный проезд, 8,
  • ул. Тульская, 18. 

Евгений Авилов поручил профильным ведомствам ускорить работы по сносу и уже на следующей неделе приступить к работам на первом объекте. 

Напомним, что администрацией города проводится работа по выявлению ветхих строений, портящих вид города. Управление по административно-техническому надзору выявляет собственника здания или строения, выдает предписание на приведение здания в надлежащие состояние либо (если здание разрушено) на освобождение земельного участка.

Если собственники зданий отказываются сносить их самостоятельно, администрация города обращается в суд, и уже по решению суда проводятся работы по сносу ветхих строений. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:29 +3
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