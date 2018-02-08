Авилов поручил ускорить работы по сносу ветхих домов в Туле
К работам приступят уже на следующей неделе.
8 февраля под председательством главы администрации Тулы Евгения Авилова состоялось совещание по вопросу сноса ветхих строений в городе.
На сегодняшний день решения суда о необходимости сноса ветхих строений есть по следующим объектам:
- ул. Тимирязева, 68,
- Жуковского, 31,
- ул. Тимирязева, 85,
- ул. Кирова, 73,
- ул. К. Маркса, 4,
- ул. Пролетарская, 91,
- Западный проезд, 8,
- ул. Тульская, 18.
Евгений Авилов поручил профильным ведомствам ускорить работы по сносу и уже на следующей неделе приступить к работам на первом объекте.
Напомним, что администрацией города проводится работа по выявлению ветхих строений, портящих вид города. Управление по административно-техническому надзору выявляет собственника здания или строения, выдает предписание на приведение здания в надлежащие состояние либо (если здание разрушено) на освобождение земельного участка.
Если собственники зданий отказываются сносить их самостоятельно, администрация города обращается в суд, и уже по решению суда проводятся работы по сносу ветхих строений.