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В Суворове водителя осудили за смертельное ДТП
Фото с места происшествия.

В Суворове водителя осудили за смертельное ДТП

В аварии погибла 80-летняя мать обвиняемого.

Суворовский районный суд вынес обвинительный приговор 58-летнему мужчине. Суд признал его виновным в ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд установил, что 31 мая 2017 года обвиняемый, управляя автомобилем ВАЗ-21213, на автодороге «Чекалин-Суворов-Ханино» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате ДТП 80-летняя пассажирка, мать водителя, получила серьезные травмы, от которых скончалась спустя некоторое время в больнице.

С учетом совокупности смягчающих обстоятельств в отношении подсудимого, в том числе наличия у него ряда заболеваний и нуждаемости в посторонней помощи, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком на 2 года с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:23 +3
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