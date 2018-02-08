На Масленицу туляков угостят пуншем и блинами по-мексикански

Фото из архива Myslo.

А еще будут шашлыки и глинтвейн.

18 февраля в Туле пройдут масштабные масленичные гулянья. На набережной Упы площадка будет работать с 12.00 до 15.00. Гостей будут угощать оладьями, блинами, пирогами, кашей и горячим чаем.

Уже по традиции главное угощение праздника будут жарить на гигантской сковороде.

Также в программе – конкурсы, зимние забавы, спортивные эстафеты, перетягивание каната, сжигание чучела. Будет организована и фуд-зона, где можно будет приобрести безалкогольные напитки (глинтвейн и пунш), чай, кофе, шашлыки, блины, в том числе и по-мексикански с острыми начинками.

На площади Ленина праздник будет организован с 16.00 до 18.00. В это время будут работать интерактивные площадки. Гости мероприятия смогут также покататься на коньках на Губернском катке, полакомиться блинами с горячим чаем.