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ДТП с автобусом на ул. Скуратовской: госпитализированы двое туляков
Фото УГИБДД по Тульской области.

ДТП с автобусом на ул. Скуратовской: госпитализированы двое туляков

Еще одному пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

6 февраля в 18.55 в Туле возле дома № 89 на улице Скуратовской 54-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» врезался в стоящий автобус «Волжанин».

В аварии пострадали три человека из «Нексии».

Водителя и 41-летнего пассажира госпитализировали с различными травмами.

58-летнему пассажиру оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Все обстоятельства аварии выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:45 +2
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