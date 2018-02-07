ДТП с автобусом на ул. Скуратовской: госпитализированы двое туляков

Фото УГИБДД по Тульской области.

Еще одному пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

6 февраля в 18.55 в Туле возле дома № 89 на улице Скуратовской 54-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» врезался в стоящий автобус «Волжанин».

В аварии пострадали три человека из «Нексии».

Водителя и 41-летнего пассажира госпитализировали с различными травмами.

58-летнему пассажиру оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Все обстоятельства аварии выясняются.