Фото УГИБДД по Тульской области.
ДТП с автобусом на ул. Скуратовской: госпитализированы двое туляков
Еще одному пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
6 февраля в 18.55 в Туле возле дома № 89 на улице Скуратовской 54-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» врезался в стоящий автобус «Волжанин».
В аварии пострадали три человека из «Нексии».
Водителя и 41-летнего пассажира госпитализировали с различными травмами.
58-летнему пассажиру оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Все обстоятельства аварии выясняются.
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