Фото из архива Myslo.

18 февраля с 12.00 до 15.00 туляков приглашают на масленичные гулянья. В праздничной программе: интерактивные экскурсии по Плотницкой слободе, мастер-шоу «Ковка сковороды» на подворье «Тульская кузня», выпекание блинов на пеньке, народные забавы – скоростная распилка дров и сбор поленницы, метание метлы и бой мешками, конкурс «Тульский скоровар», традиционный обряд «Проводы зимы», выступления лучших фольклорных ансамблей области.

Все смогут полакомиться блинами, сделать народную куклу «Петрушка», традиционную деревянную игрушку «Бычок – смоляной бочок» и тульскую забаву «Фурчалка», выковать на счастье подкову или гвоздик, отчеканить монету, изготовить масленку на гончарном круге, именную салфетку в технике верховой набойки по ткани, символ-оберег Масленицы – солнце, расписать филимоновскую игрушку, развлечься в традиционных народных играх на Дворе веселостей и работ, поучаствовать в изготовлении чучела Масленицы.

Адрес: Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б, этнодвор «Тульский Левша».