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Туляки могут пройти тестирование по финансовой грамотности

Туляки могут пройти тестирование по финансовой грамотности

Тематический образовательный сайт был создан по инициативе Банка России.

Как выбрать банковскую карту, что делать с поврежденными деньгами, как распознать финансовых мошенников, куда нести подозрительную купюру, что такое инвестиционный счет? Ответы на эти и другие вопросы туляки могут получить на сайте Fincult.info.

Этот ресурс создан Банком России, для повышения финансовой грамотности населения. Публикуемые материалы будут интересны как взрослым, так и школьникам, желающим разобраться в основах экономики и банковского дела. Все желающие могут проверить свои знания с помощью онлайн-тестов.

По словам управляющего тульским отделением Банка России Дмитрия Новикова, портал поможет тулякам сформировать навыки принятия финансовых решений:

Материалы сайта рассказывают о ситуациях, с которыми может столкнуться любой из нас: как взять кредит и не прогореть, застраховать квартиру, начать копить пенсию.

На сайте есть кредитный и депозитный калькуляторы, благодаря которым можно рассчитать свою потенциальную долговую нагрузку и возможный доход по банковскому вкладу. Также предусмотрена страница для проверки законной деятельности финансовых организаций.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:18 0
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