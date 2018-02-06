Туляки могут пройти тестирование по финансовой грамотности

Как выбрать банковскую карту, что делать с поврежденными деньгами, как распознать финансовых мошенников, куда нести подозрительную купюру, что такое инвестиционный счет? Ответы на эти и другие вопросы туляки могут получить на сайте Fincult.info.

Этот ресурс создан Банком России, для повышения финансовой грамотности населения. Публикуемые материалы будут интересны как взрослым, так и школьникам, желающим разобраться в основах экономики и банковского дела. Все желающие могут проверить свои знания с помощью онлайн-тестов.

По словам управляющего тульским отделением Банка России Дмитрия Новикова, портал поможет тулякам сформировать навыки принятия финансовых решений:

Материалы сайта рассказывают о ситуациях, с которыми может столкнуться любой из нас: как взять кредит и не прогореть, застраховать квартиру, начать копить пенсию.

На сайте есть кредитный и депозитный калькуляторы, благодаря которым можно рассчитать свою потенциальную долговую нагрузку и возможный доход по банковскому вкладу. Также предусмотрена страница для проверки законной деятельности финансовых организаций.