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В пятиэтажке на улице Ползунова в Туле произошёл пожар

В пятиэтажке на улице Ползунова в Туле произошёл пожар

В квартире сгорела мебель и бытовая техника, жители не пострадали.

В 15.40 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании квартиры в кирпичном доме, расположенной на улице Ползунова.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчёта и автолестница для работ на верхних этажах здания. Пожар был потушен в 15.50. В результате происшествия никто не пострадал.

На кухне в одной из квартир обгорела бытовая техника и мебель, квартира закоптилась по всей площади. Для ликвидации последствий от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:48 +3
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Место
Тулаулица Ползунова

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