В пятиэтажке на улице Ползунова в Туле произошёл пожар

В квартире сгорела мебель и бытовая техника, жители не пострадали.

В 15.40 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании квартиры в кирпичном доме, расположенной на улице Ползунова.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчёта и автолестница для работ на верхних этажах здания. Пожар был потушен в 15.50. В результате происшествия никто не пострадал.

На кухне в одной из квартир обгорела бытовая техника и мебель, квартира закоптилась по всей площади. Для ликвидации последствий от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.