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Погода в Туле 7 февраля: морозно, облачно, без осадков

Погода в Туле 7 февраля: морозно, облачно, без осадков

Синоптики обещают умеренный ветер и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области ожидается переменная облачность.

Ночью местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм), днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, умеренный – до десяти метров в секунду.

Ночью сильный мороз – до 18 градусов, днём – от -12 до -7. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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