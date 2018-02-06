Погода в Туле 7 февраля: морозно, облачно, без осадков

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области ожидается переменная облачность.

Ночью местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм), днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, умеренный – до десяти метров в секунду.

Ночью сильный мороз – до 18 градусов, днём – от -12 до -7. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.