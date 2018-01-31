О «детских» выплатах тулякам расскажут на прямой линии

8 февраля 2018 года с 10.00 до 13.00 работает информационно-консультативная телефонная служба государственного учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области».

Получить консультацию о порядке назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка можно у начальника отдела организации назначения социальных выплат Людмилы Борисовны Жигулиной по тел. 42-21-08.