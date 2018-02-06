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Суд обязал воловских чиновников убрать незаконную свалку

Суд обязал воловских чиновников убрать незаконную свалку

Исковое заявление было направлено после проведения прокурорской проверки.

Тульской природоохранной прокуратурой совместно с региональным Минприроды проведена проверка исполнения действующего законодательства на территории Воловского района.

Установлено, неподалёку от райцентра, в бывшем карьере находится несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов, площадью около 500 квадратных метров. Это является грубым нарушением действующего законодательства.

По результатам проверки в Богородицкий районный суд было направлено исковое заявление с требованием обязать муниципальную администрацию организовать сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Требования были полностью удовлетворены. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:28 +4
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Место
Тульская областьВоловский район

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