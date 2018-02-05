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За неделю на обработку тульских дорог израсходовали 1698 тонн песко-соляной смеси
Фото пресс-службы администрации Тулы.

За неделю на обработку тульских дорог израсходовали 1698 тонн песко-соляной смеси

И вывезли 11,6 тыс. куб. м снега.

Начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева рассказала, что с 29 января по 4 февраля на улицах Тулы работали 115 единиц техники и 155 специалистов АО «Спецавтохозяйство» (ручная и механизированная уборка).

Выполнялись расчистка и обработка реагентом проезжих частей, тротуаров, скверов, разворотных колец, остановочных павильонов, парковочных карманов, мостов, путепроводов, вывоз мусора.

На обработку улиц было израсходовано 1698 тонн песко-соляной смеси и 289 тонн реагента.

Вывезено 11,6 тыс. куб.м снега.

Татьяна Матвеева отметила, что в период снегопада техника и специалисты работали в усиленном режиме. Нарушений работы общественного транспорта не было, выход на линию составил 100 %.

Глава администрации города Евгений Авилов поручил уделить особое внимание расчистке подходов к школам и детским садам и дал поручение управлению образования провести объезд учреждений образования на предмет уборки и расчистки территорий.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:48 −1
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