4 февраля в спорткомплексе «Химик» в поселке Ленинский прошел региональный турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России Анатолия Матвеевича Белоусова.

На соревнования съехались 70 юных борцов от 5 до 10 лет со всей Тульской области. Были разыграны призы в девяти весовых категориях.

Победителями турнира среди детей 2009−2011 г. р. стали:

Денис Неклюдов в категории до 21 кг (Тула),

Евгений Грудинин — до 23 кг (Алексин),

Дмитрий Горбатенко — до 25 кг (Алексин),

Александр Корлюков — до 27 кг (Ленинский),

Александр Вдовин — до 29 кг (Алексин),

Павел Вдовин — до 32 кг (Алексин),

Дмитрий Савченко — до 35 кг (Тула).

Победители турнира среди детей 2007−2008 г.р.:

Сергей Шереметьев — до 32 кг (Ленинский),

Артём Жучилин — до 47 кг (Тула).

Президент Федерации спортивной борьбы Тульской области Александр Писакин вручил зачетные квалификационные книжки спортсменам, выполнившим юношеские разряды по греко-римской борьбе — Павлу Игнатенко, Арсению Сысоеву, Сергею Шереметьеву (все ребята из поселка Ленинский).