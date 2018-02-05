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В поселке Ленинский прошел региональный турнир по греко-римской борьбе

В поселке Ленинский прошел региональный турнир по греко-римской борьбе

В соревнованиях участвовали 70 юных борцов.

4 февраля в спорткомплексе «Химик» в поселке Ленинский прошел региональный турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России Анатолия Матвеевича Белоусова.
 
На соревнования съехались 70 юных борцов от 5 до 10 лет со всей Тульской области. Были разыграны призы в девяти весовых категориях.
 
Победителями турнира среди детей 2009−2011 г. р. стали:
  • Денис Неклюдов в категории до 21 кг (Тула),
  • Евгений Грудинин — до 23 кг (Алексин),
  • Дмитрий Горбатенко — до 25 кг (Алексин),
  • Александр Корлюков — до 27 кг (Ленинский),
  • Александр Вдовин — до 29 кг (Алексин),
  • Павел Вдовин — до 32 кг (Алексин),
  • Дмитрий Савченко — до 35 кг (Тула).
Победители турнира среди детей 2007−2008 г.р.:
  • Сергей Шереметьев — до 32 кг (Ленинский),
  • Артём Жучилин — до 47 кг (Тула).
Президент Федерации спортивной борьбы Тульской области Александр Писакин вручил зачетные квалификационные книжки спортсменам, выполнившим юношеские разряды по греко-римской борьбе — Павлу Игнатенко, Арсению Сысоеву, Сергею Шереметьеву (все ребята из поселка Ленинский).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:58 +4
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