В поселке Ленинский прошел региональный турнир по греко-римской борьбе
В соревнованиях участвовали 70 юных борцов.
4 февраля в спорткомплексе «Химик» в поселке Ленинский прошел региональный турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России Анатолия Матвеевича Белоусова.
На соревнования съехались 70 юных борцов от 5 до 10 лет со всей Тульской области. Были разыграны призы в девяти весовых категориях.
Победителями турнира среди детей 2009−2011 г. р. стали:
- Денис Неклюдов в категории до 21 кг (Тула),
- Евгений Грудинин — до 23 кг (Алексин),
- Дмитрий Горбатенко — до 25 кг (Алексин),
- Александр Корлюков — до 27 кг (Ленинский),
- Александр Вдовин — до 29 кг (Алексин),
- Павел Вдовин — до 32 кг (Алексин),
- Дмитрий Савченко — до 35 кг (Тула).
Победители турнира среди детей 2007−2008 г.р.:
- Сергей Шереметьев — до 32 кг (Ленинский),
- Артём Жучилин — до 47 кг (Тула).
Президент Федерации спортивной борьбы Тульской области Александр Писакин вручил зачетные квалификационные книжки спортсменам, выполнившим юношеские разряды по греко-римской борьбе — Павлу Игнатенко, Арсению Сысоеву, Сергею Шереметьеву (все ребята из поселка Ленинский).
Другие статьи по темам
Прочее