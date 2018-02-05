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Как улицы Тулы расчищают от снега: Фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева

Как улицы Тулы расчищают от снега: Фоторепортаж

За последние два-три дня город буквально утонул в снегу. О том, как с этим бедствием борются коммунальщики, понаблюдал фотокорреспондент MySlo.

В понедельник, 5 февраля, многие туляки опоздали на работу – долгие заторы парализовали городские улицы, а неработающий светофор в центре только усугубил ситуацию.

Жители города жаловались на неудовлетворительную работу коммунальщиков – дороги оказались недостаточно хорошо расчищены, несмотря на то, что по официальным данным в ночь с 4 на 5 февраля в уборке города было задействовано 140 единиц техники и порядка 50 человек.

Только за воскресенье на «телефон доверия» губернатора Тульской области по поводу уборки снега поступило около 50 звонков. Более 200 заявок в зарегистрировано в тульской ЕДДС.

На региональных дорогах с последствиями снегопада борются около 190 единиц техники, израсходовано более 4 тысяч тонн противогололёдной смеси. Во время снегопада службы работали в круглосуточном режиме.

Наш фотокорреспондент Алексей Пирязев прошёл по улицам Тулы, чтобы узнать, насколько хорошо коммунальщики справляются со своей задачей.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:10 +2
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