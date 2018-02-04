В Щёкинском районе восстановили электроснабжение

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

По-прежнему без электричества остаются более 6000 человек.

Ранее стало известно о частичном нарушении электроснабжения в пяти районах Тульской области: ГО Алексин, Венёвском, Заокском, Ясногорском и Щекинском.

В Венёвском районе подачу электричества восстановили в 12.25, в 19.15 свет появился в Щёкинском районе.

Без электроснабжения остаются:

Заокский район (около 1200 домов и более 4000 человек);

Ясногорский район ( более 460 домов и около 1300 человек);

ГО Алексин (более 500 домов и 880 человек).

К восстановительным работам привлечены бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». При поступлении заявок от потребителей о нарушении электроснабжения все они отрабатываются в оперативном режиме.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области и администраций муниципальных образований.