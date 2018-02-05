Пятеро туляков получили штрафы за экономию на детских креслах

В минувшую субботу сотрудники тульского УГИБДД провели рейдовое мероприятия «Детское кресло», направленное на профилактику ДТП с участием детей-пассажиров, вблизи посёлка Малахово. Большинство водителей позаботились о безопасности своих детей и оборудовали свои автомобили детскими креслами или бустерами.

За два часа рейда полицейские привлекли к ответственности пятерых автовладельцев, которые пренебрегли правилами безопасности. Каждому из них был выписан штраф на сумму 3000 рублей.

Инспекторы отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминают: дети в возрасте от 7 до 11 лет могут ездить на задних сиденьях автомобилей без автокресел, но с использованием ремней безопасности.

Самое безопасное место для маленьких пассажиров – середина заднего сиденья. Если кресло устанавливается впереди, необходимо отключить подушки безопасности.