Когда и где жители Тульской области смогут пообщаться с чиновниками

Встречи с населением пройдут в первых числах февраля в большинстве районов региона.

В первой половине февраля во многих муниципалитетах Тульской области запланированы встречи руководителей местных администраций с жителями. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. MySlo публикует график мероприятий на ближайшие дни.