Когда и где жители Тульской области смогут пообщаться с чиновниками
Встречи с населением пройдут в первых числах февраля в большинстве районов региона.
В первой половине февраля во многих муниципалитетах Тульской области запланированы встречи руководителей местных администраций с жителями. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. MySlo публикует график мероприятий на ближайшие дни.
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Арсеньевский район
|7.02.2018
|11.00
|Арсеньевский район, с. Араны, ул. Молодежная, д. 10, фельдшерский пункт «Аранский» ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П.П. Белоусова»
|Белевский район
|6.02.2018
|16.00
|Белевский район, д. Кализна, д.66
|Богородицкий район
|6.02.2017
|17.00
|г. Богородицк, Западный микрорайон, д. 22, МБУ «Подростково-молодежный центр «Азимут» МО город Богородицк Богородицкого района»
|Веневский район
|7.02.2018
|14.00
|Веневский райн, п .Грицовский, ул. Первомайская , д. 24, актовый зал администрации
|Воловский район
|7.02.2018
|15.00
|Воловский район, с. Никитское, ул.Антонова, дом 19, Никитский сельский дом культуры,филиал МКУК "Двориковский центр культуры и досуга"
|Алексин
|6.02.2018
|16.00
|г. Алексин, МКР «Шахтерский», ул. Дубравная, д. 25, корп. 1, помещение КТОС № 1
|7.02.2018
|16.00
|г. Алексин, МКР «Бор», ул. Санаторная, д. 7, помещение КТОС № 11
|8.02.2018
|15.00
|г. Алексин, МКР «Соцгород», ул. Солнечный проезд, д. 6, корп. 2, помещение КТОС № 10
|Донской
|7.02.2018
|18.00
|г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 55а, МБУ ДО «Детская школа искусств»
|Ефремов
|7.02.2018
|17.00
|г. Ефремов, ул. Мира, д. 2, МКУ МПЦ «Октябрьский»
|Дубенский район
|8.02.2018
|17.00
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Дубенский район, с. Новое Павшино, ул. Центральная, д. 10-А, Новопавшинский сельский филиал МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания» МО Дубенский район
|Заокский район
|6.02.2018
|17.00
|Заокский район, д.Александровка, ул.Школьная, у д.7
|Каменский район
|7.02.2018
|16.00
|Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28, МКОУ «Архангельская СШ им. А. А. Кудрявцева»
|Кимовский район
|7.02.2018
|14.00
|г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 24-А, МКДОУ Центр развития ребёнка- детский сад №17
|Киреевский район
|8.02.2018
|16.00
|Киреевский район, п. Красный Яр, ул. Комсомольская, МБУК «Красноярский сельский Дом культуры»
|Куркинский район
|7.02.2018
|15.00
|Куркинский район, д.Свобода, дом № 9, магазин ИП Шутов
|Одоевский район
|7.02.2018
|14.00
|Одоевский район, р. п. Одоев, ул. К. Маркса, д. 150, МКОУ "Одоевская средняя общеобразовательная школа им. Успенского структурное подразделение детский сад "Колосок"
|Плавский район
|6.02.2018
|16.00
|Плавский район, п.Октябрьский, ул.Школьная, д. 15, МБОУ МО Плавский район «Волхонщинская СОШ»
|7.02.2018
|17.00
|г. Плавск, ул. Щорса, д.2, МБДОУ МО Плавский район «Детский сад комбинированного вида №1»
|8.02.2018
|17.00
|г.Плавск, ул. Коммунаров, дом 51-А, МБДОУ МО Плавский район «Центр развития ребёнка -детский сад «Теремок»
|8.02.2018
|18.00
|г. Плавск, ул. Тимофеева, д. 7-А, МБОУ МО Плавский район «ПСОШ № 4»
|9.02.2018
|18.00
|г. Плавск, ул. Коммунаров, д.68-А, МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ № 2»
|р. п. Новогуровский
|7.02.2018
|15.00
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Алексинский район, п. Новогуровский, ул. Центральная, д. 20, поликлиника № 5 ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В.Ф. Снегирева»
|Славный
|7.02.2018
|17.30
|Арсеньевский район, п. Славный, ул. Школьная, д. 2, МУП ЖКХ МО Славный
|Суворовский район
|7.02.2018
|15.00
|Суворовский район, д. Шмарово, в районе дома № 104
|Тепло-Огаревский район
|6.02.2018
|11.00
|п. Теплое, ул. Советская, д. 6, МКУК «Тепло-Огаревская централизованная библиотечная система»
|Узловский район
|9.02.2018
|16.00
|Узловский район, п.Дубовка, ул.Театральная, д. 1, МКУК «Центр культуры и досуга»
|Чернский район
|9.02.2018
|15.00
|Чернский район, д. Молчаново Левое, ул. Свободная, д. 6-А, филиал «Липицкой СОШ»
|Щекинский район
|7.02.2018
|14.30
|г. Щекино, ул. Лукашина, д. 2-В, МБОУ «Средняя школа № 6»
|Ясногорский район
|8.02.2018
|15.00
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Ясногорский район, с. Климовское, ул.Центральная, д. 31, Климовский сельский дом культуры.
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