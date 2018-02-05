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Когда и где жители Тульской области смогут пообщаться с чиновниками

Когда и где жители Тульской области смогут пообщаться с чиновниками

Встречи с населением пройдут в первых числах февраля в большинстве районов региона.

В первой половине февраля во многих муниципалитетах Тульской области запланированы встречи руководителей местных администраций с жителями. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. MySlo публикует график мероприятий на ближайшие дни.

Арсеньевский район

 7.02.2018 11.00 Арсеньевский район, с. Араны, ул. Молодежная, д. 10, фельдшерский пункт «Аранский» ГУЗ «Одоевская центральная районная больница имени П.П. Белоусова»
Белевский район 6.02.2018 16.00 Белевский район, д. Кализна, д.66
Богородицкий район 6.02.2017 17.00 г. Богородицк, Западный микрорайон, д. 22, МБУ «Подростково-молодежный центр «Азимут» МО город Богородицк Богородицкого района»
Веневский район 7.02.2018 14.00 Веневский райн, п .Грицовский, ул. Первомайская , д. 24, актовый зал администрации
Воловский район 7.02.2018 15.00 Воловский район, с. Никитское, ул.Антонова, дом 19, Никитский сельский дом культуры,филиал МКУК "Двориковский центр культуры и досуга"
Алексин 6.02.2018 16.00 г. Алексин, МКР «Шахтерский», ул. Дубравная, д. 25, корп. 1, помещение КТОС № 1
  7.02.2018 16.00 г. Алексин, МКР «Бор», ул. Санаторная, д. 7, помещение КТОС № 11
  8.02.2018 15.00 г. Алексин, МКР «Соцгород», ул. Солнечный проезд, д. 6, корп. 2, помещение КТОС № 10
Донской 7.02.2018 18.00 г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 55а, МБУ ДО «Детская школа искусств»
Ефремов 7.02.2018 17.00 г. Ефремов, ул. Мира, д. 2, МКУ МПЦ «Октябрьский»
Дубенский район 8.02.2018 17.00 Дубенский район, с. Новое Павшино, ул. Центральная, д. 10-А, Новопавшинский сельский филиал МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания» МО Дубенский район
 
Заокский район 6.02.2018 17.00 Заокский район, д.Александровка, ул.Школьная, у д.7
Каменский район 7.02.2018 16.00 Каменский район, с. Архангельское, ул. Тихомирова, д. 28, МКОУ «Архангельская СШ им. А. А. Кудрявцева»
Кимовский район 7.02.2018 14.00 г. Кимовск, ул. Лермонтова, д. 24-А, МКДОУ Центр развития ребёнка- детский сад №17
Киреевский район 8.02.2018 16.00 Киреевский район, п. Красный Яр, ул. Комсомольская, МБУК «Красноярский сельский Дом культуры»
Куркинский район 7.02.2018 15.00 Куркинский район, д.Свобода, дом № 9, магазин ИП Шутов
Одоевский район 7.02.2018 14.00 Одоевский район, р. п. Одоев, ул. К. Маркса, д. 150, МКОУ "Одоевская средняя общеобразовательная школа им. Успенского структурное подразделение детский сад "Колосок"
Плавский район 6.02.2018 16.00 Плавский район, п.Октябрьский, ул.Школьная, д. 15, МБОУ МО Плавский район «Волхонщинская СОШ»
  7.02.2018 17.00 г. Плавск, ул. Щорса, д.2, МБДОУ МО Плавский район «Детский сад комбинированного вида №1»
  8.02.2018 17.00 г.Плавск, ул. Коммунаров, дом 51-А, МБДОУ МО Плавский район «Центр развития ребёнка -детский сад «Теремок»
  8.02.2018 18.00 г. Плавск, ул. Тимофеева, д. 7-А, МБОУ МО Плавский район «ПСОШ № 4»
  9.02.2018 18.00 г. Плавск, ул. Коммунаров, д.68-А, МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ № 2»
р. п. Новогуровский 7.02.2018 15.00 Алексинский район, п. Новогуровский, ул. Центральная, д. 20, поликлиника № 5 ГУЗ «Алексинская районная больница № 1 имени профессора В.Ф. Снегирева»
 
Славный 7.02.2018 17.30 Арсеньевский район, п. Славный, ул. Школьная, д. 2, МУП ЖКХ МО Славный
Суворовский район 7.02.2018 15.00 Суворовский район, д. Шмарово, в районе дома № 104
Тепло-Огаревский район 6.02.2018 11.00 п. Теплое, ул. Советская, д. 6, МКУК «Тепло-Огаревская централизованная библиотечная система»
Узловский район 9.02.2018 16.00 Узловский район, п.Дубовка, ул.Театральная, д. 1, МКУК «Центр культуры и досуга» 
Чернский район 9.02.2018 15.00 Чернский район, д. Молчаново Левое, ул. Свободная, д. 6-А, филиал «Липицкой СОШ»
Щекинский район 7.02.2018 14.30 г. Щекино, ул. Лукашина, д. 2-В, МБОУ «Средняя школа № 6»
Ясногорский район 8.02.2018 15.00 Ясногорский район, с. Климовское, ул.Центральная, д. 31, Климовский сельский дом культуры.
 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:57 +1
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