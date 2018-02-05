Туляки успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по тайскому боксу
Конкуренцию нашим спортсменам составили около 300 бойцов из разных городов России.
В селе Покровское Московской области прошли Чемпионат и первенство Северо-Западного и Центрального федерального округов по тайскому боксу. В соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов.
По итогам чемпионата и первенства в своих весовых категориях лучшими стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса и спортивной школы «Восток» Артем Дьячков, Алина Гиясова, Офелия Маргарян.
Серебро завоевали Сергей Абрамов, Николай Сычев, Карина Арсентьева, Фарид Рзаев, Магомед Багомедов, Мурад Гиясов, и Сергей Абрамов. Бронзовыми призерами стали Евгений Джомидава, Юрий Щукин, Наталья Бабинцева, Бедел Пулатов и Александр Бакланов.
Все победители и призеры будут представлять Тульскую область на чемпионате и первенстве России. Тренируется спортсмены под руководством Абдула Малаалиева.