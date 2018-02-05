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Туляки успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по тайскому боксу
Фото предоставлено участниками соревнований

Туляки успешно выступили на межрегиональных соревнованиях по тайскому боксу

Конкуренцию нашим спортсменам составили около 300 бойцов из разных городов России.

В селе Покровское Московской области прошли Чемпионат и первенство Северо-Западного и Центрального федерального округов по тайскому боксу. В соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов.

По итогам чемпионата и первенства в своих весовых категориях лучшими стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса и спортивной школы «Восток» Артем Дьячков, Алина Гиясова, Офелия Маргарян.

Серебро завоевали Сергей Абрамов, Николай Сычев, Карина Арсентьева, Фарид Рзаев, Магомед Багомедов, Мурад Гиясов, и Сергей Абрамов. Бронзовыми призерами стали Евгений Джомидава, Юрий Щукин, Наталья Бабинцева, Бедел Пулатов и Александр Бакланов.

Все победители и призеры будут представлять Тульскую область на чемпионате и первенстве России. Тренируется спортсмены под руководством Абдула Малаалиева.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:22 +5
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