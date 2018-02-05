В Туле молодая пара распространяла наркотики

Фото с места происшествия. Здесь находилась «оптовая закладка».

20-летние парень и девушка распространяли «закладки» в городе.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области задержали подозреваемых в распространении наркотических средств путем «закладок».

Полицейские располагали сведениями о незаконной деятельности 20-летнего парня и его 20-летней сожительницы. При проведении дальнейших мероприятий эта информация подтвердилась.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых, когда те забрали так называемую «оптовую закладку», предназначенную для последующего распространения.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у подозреваемых обнаружено и изъято 14,8 г наркотического средства «соль» и 66,5 г наркотического средства «спайс».

По предварительным данным, подозреваемые проживали совместно на съемной квартире, где и занимались расфасовкой наркотиков для дальнейшего сбыта. При этом они сами наркотики не употребляли.