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В Туле молодая пара распространяла наркотики
Фото с места происшествия. Здесь находилась «оптовая закладка».

В Туле молодая пара распространяла наркотики

20-летние парень и девушка распространяли «закладки» в городе.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области задержали подозреваемых в распространении наркотических средств путем «закладок».

Полицейские располагали сведениями о незаконной деятельности 20-летнего парня и его 20-летней сожительницы. При проведении дальнейших мероприятий эта информация подтвердилась.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых, когда те забрали так называемую «оптовую закладку», предназначенную для последующего распространения.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у подозреваемых обнаружено и изъято 14,8 г наркотического средства «соль» и 66,5 г наркотического средства «спайс».

По предварительным данным, подозреваемые проживали совместно на съемной квартире, где и занимались расфасовкой наркотиков для дальнейшего сбыта. При этом они сами наркотики не употребляли.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:36 +3
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