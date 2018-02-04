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На следующей неделе туляков ждут 17-градусные морозы
Фото из архива Myslo.

На следующей неделе туляков ждут 17-градусные морозы

Резко похолодает уже сегодняшней ночью.

На следующей неделе жителей Тульской области ожидают крепкие морозы, причем резкое похолодание в регионе синоптики обещают уже сегодняшней ночью — будет -13 градусов. Утром 5 февраля столбик термометра покажет -11 градусов.

Ночь 6 февраля и вовсе станет самой морозной на предстоящей неделе — ожидается 17 градусов мороза.
Днем — - 10 градусов.

Со среды в Тульскую область придет небольшое потепление — в дневные часы будет -8 градусов, в ночные — -15.

8 февраля днем по-прежнему ожидается мороз — -5 градусов, ночью — -12. В пятницу, 9 февраля, за окном будет -4 градуса днем и -8 ночью. На выходных потеплеет до -2.

По прогнозам синоптиков, всю неделю в Тульской области будет снежно.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 18:01 +7
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