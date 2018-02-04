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Аскольда Запашного не пустили в тульский клуб «Пряник»: не прошел фейс-контроль
Фото Аскольда Запашного.

Аскольда Запашного не пустили в тульский клуб «Пряник»: не прошел фейс-контроль

Об этом заслуженный артист России написал на своей страничке в Instagram.

Известного дрессировщика Аскольда Запашного не пропустили в тульский клуб «Пряник». Заслуженный артист России… не прошел фейс- и дресс-контроль! Об этом Аскольд написал пост в своем Instagram.

Братья Запашные приехали в Тулу с гастролями. В тульском цирке они представляют свою программу «Эмоции». Но, видимо, в «Прянике» об этом не знают.

- Ахтунг! :))) За моей спиной единственный ресторан не только в Туле но и В МИРЕ в который, со слов охраны, по мнению директора я с артистами нашего коллектива не прохожу фейс и дресс-контроль. Подняли настроение на неделю! Что же это за место такое? Что там внутри? Кто достоин туда зайти?  - пишет Аскольд Запашный.

 

 

Ахтунг! :))) За моей спиной единственный ресторан не только в Туле, но и В МИРЕ в который со слов охраны, по мнению директора я с артистами нашего коллектива не прохожу фэйс и дресс контроль. Подняли настроение на неделю! Что же это за место такое? Что там внутри? Кто достоин туда зайти? #тынепройдешь #тула #тцгостиныйдвор #ресторан #пряник #тайна #неизбранный #драма #миртеперьнебудетпрежним #тульскийпряник

Публикация от Askold Zapashny (@askoldzap)

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:39 +24
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