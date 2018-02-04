Аскольда Запашного не пустили в тульский клуб «Пряник»: не прошел фейс-контроль
Об этом заслуженный артист России написал на своей страничке в Instagram.
Известного дрессировщика Аскольда Запашного не пропустили в тульский клуб «Пряник». Заслуженный артист России… не прошел фейс- и дресс-контроль! Об этом Аскольд написал пост в своем Instagram.
Братья Запашные приехали в Тулу с гастролями. В тульском цирке они представляют свою программу «Эмоции». Но, видимо, в «Прянике» об этом не знают.
- Ахтунг! :))) За моей спиной единственный ресторан не только в Туле но и В МИРЕ в который, со слов охраны, по мнению директора я с артистами нашего коллектива не прохожу фейс и дресс-контроль. Подняли настроение на неделю! Что же это за место такое? Что там внутри? Кто достоин туда зайти? - пишет Аскольд Запашный.
Ахтунг! :))) За моей спиной единственный ресторан не только в Туле, но и В МИРЕ в который со слов охраны, по мнению директора я с артистами нашего коллектива не прохожу фэйс и дресс контроль. Подняли настроение на неделю! Что же это за место такое? Что там внутри? Кто достоин туда зайти? #тынепройдешь #тула #тцгостиныйдвор #ресторан #пряник #тайна #неизбранный #драма #миртеперьнебудетпрежним #тульскийпряник