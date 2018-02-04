Аскольда Запашного не пустили в тульский клуб «Пряник»: не прошел фейс-контроль

Фото Аскольда Запашного.

Об этом заслуженный артист России написал на своей страничке в Instagram.

Известного дрессировщика Аскольда Запашного не пропустили в тульский клуб «Пряник». Заслуженный артист России… не прошел фейс- и дресс-контроль! Об этом Аскольд написал пост в своем Instagram.

Братья Запашные приехали в Тулу с гастролями. В тульском цирке они представляют свою программу «Эмоции». Но, видимо, в «Прянике» об этом не знают.

- Ахтунг! :))) За моей спиной единственный ресторан не только в Туле но и В МИРЕ в который, со слов охраны, по мнению директора я с артистами нашего коллектива не прохожу фейс и дресс-контроль. Подняли настроение на неделю! Что же это за место такое? Что там внутри? Кто достоин туда зайти? - пишет Аскольд Запашный.