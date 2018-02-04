Тульские волейболистки выступили на турнире в Санкт-Петербурге

К сожалению, наши спортсменки заняли лишь 11 место.

С 25 по 28 января, в рамках празднования 74-годовщины прорыва блокады Ленинграда, в Санкт-Петербурге прошел традиционный турнир по волейболу среди женских команд. Выступали девушки 2004 года рождения.

В турнире приняли участие 12 команд: из Минска, Москвы, Воронежа, Челябинска, Тулы, Сургута, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, также четыре команды из Санкт-Петербурга.

Тульскую область представила команда СШ «Игровые виды спорта» (тренер Дмитрий Михайлович Кутузов).

Участников распределили на две подгруппы по шесть команд. К сожалению, тулячки по итогам всех игр оказались на 11 месте.

Выиграли турнир волейболистки из Санкт-Петербурга, второе место у команды из Нижнего Новгорода, третье — у Сургута.