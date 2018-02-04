новости
новости
Регистрация
Тульские волейболистки выступили на турнире в Санкт-Петербурге

Тульские волейболистки выступили на турнире в Санкт-Петербурге

К сожалению, наши спортсменки заняли лишь 11 место.

С 25 по 28 января, в рамках празднования 74-годовщины прорыва блокады Ленинграда, в Санкт-Петербурге прошел традиционный турнир по волейболу среди женских команд. Выступали девушки 2004 года рождения.

В турнире приняли участие 12 команд: из Минска, Москвы, Воронежа, Челябинска, Тулы, Сургута, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, также четыре команды из Санкт-Петербурга.

Тульскую область представила команда СШ «Игровые виды спорта» (тренер Дмитрий Михайлович Кутузов).

Участников распределили на две подгруппы по шесть команд. К сожалению, тулячки по итогам всех игр оказались на 11 месте.

Выиграли турнир волейболистки из Санкт-Петербурга, второе место у команды из Нижнего Новгорода, третье — у Сургута.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:21 +5
Другие статьи по темам
Место
ТулаСанкт-Петербург
Прочее
волейболтурнир по волейболу

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Аскольда Запашного не пустили в тульский клуб «Пряник»: не прошел фейс-контроль
Аскольда Запашного не пустили в тульский клуб «Пряник»: не прошел фейс-контроль
4 февраля за порядком в Туле проследит Сергей Шестаков
4 февраля за порядком в Туле проследит Сергей Шестаков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.