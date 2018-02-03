новости
новости
Регистрация
Жители: «Тонны нечистот из канализации Донского сбрасываются в реку Дон»

Жители: «Тонны нечистот из канализации Донского сбрасываются в реку Дон»

Чтобы привлечь внимание к проблеме, жители обратились в редакцию Myslo. Жители более 2 лет добиваются устранения экологической проблемы.

Первый раз жители обратили внимание, что в двух открытых колодцах, расположенных рядом с дорогой на улице Победы в мкрн Новоугольный в Донском поднялся уровень канализации и начался разлив, в начале 2015 года. Тогда же начал подниматься уровень нечистот и в одном из бетонных отстойников, появилась трещина, через которую сочилась жидкость и заливала близлежащую территорию. 
 
– Я вызвала аварийную службу, – рассказывает жительница Наталья Егорова. – Один из колодцев, расположенный прямо в середине дороги, был засыпан. Но нечистоты всё равно продолжали заливать территорию, образовались небольшие болотца. Стоял резкий запах канализации. Один из жителей обратился в администрацию МО г.Донской и в природоохранную прокуратуру Тульской области.
 
Прокуратура по окончании проверки сообщила, что «после очистных сооружений в ручей б/н, правый приток ручья из Клина (Клинский), впадает в реку Дон.
В ручье выявлены превышения ПДК для водоёмов рыбохозяйственного значения по аммоний-иону, по БПК5, по фосфат-иону, нефтепродуктам, по железу, по сульфат-иону, по сухому остатку, по АПАБ».
Согласно письму от 5 мая 2015 года, подписанного тогда первым заместителем главы администрации МО г.Донской Натальей Костомаровой, в 2015-2017 годах планировалось построить и запустить новые очистные сооружения вместо тех, что находятся примерно в ста метрах от строения №33а по ул.Заводская.
 
Через какое-то время в отстойнике уровень нечистот снизился, из трещины течь прекратилась. Но местность, расположенная рядом с одним из колодцев, все равно была постоянно затоплена.
 
В феврале 2017 года жители ул. Победы вновь заметили сильный разлив нечистот в районе нескольких отстойников на площади около 300 кв.м. и отверстие в земле диаметром 50см, в которую утекали нечистоты. В июне Наталья Егорова на личном приеме рассказала главе администрации  МО г. Донской Руслану Бутову о проблеме, которая грозит обернуться экологической катастрофой. Она опасается, что сточные воды могут попасть в водоносный горизонт и загрязняют колодцы.  
 
– На вопрос, кому принадлежат, кто обязан обслуживать вышеуказанные очистные сооружения, в администрации  нам ответили «это секретная информация», – поясняет Наталья Егорова.
 
В октябре 2017 года площадь, загрязненная нечистотами, резко увеличилась и подступила к дороге.       
 
 В связи с этим жители обратились в министерство экологии и природных ресурсов. В декабре они получили письмо, в котором говорилось:
на заброшенные очистные сооружения сливаются сточные воды по 7 выпускам из канализационных сетей мкрн г .Донской: Центральный (2 выпуска), Шахтерский, Комсомольский, Руднев, Бобрик-Гора, Новоугольный. 
В конце 2017 года Руслан Бутов сообщил в письме Наталье Егоровой, что строительство новых очистных завершено:
 
«В 2017 году построены модульные современные очистные сооружения производительностью 1400 куб./сутки в микрорайоне Новоугольный г.Донской в рамках реализации государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области». Это позволит обеспечить жителей домов-новостроек современной коммунальной инфраструктурой. Очистные будут состоять из 2-х независимых станций очистки, КНС, санитарно-бытового модуля и технологического здания. В состав линии очистных войдут приемные резервуары с решетками и песколовками, аэротенки для 3-х зон и отстойник.
 
В настоящее время производятся пуско-наладочные работы. Площадка под строительство новых модульных очистных сооружений выбрана не случайно. Выбор места под строительство очистных сооружений технически и экономически рационален, так как позволит в перспективе к вновь построенным объектам водоотведения подключать дополнительные современные модули, то есть осуществлять приёмку сточных вод большего объема. Ввод в эксплуатацию планируется осуществить в 2018 году».
 
Однако размытая дата пуска очистных и тот факт, что они обслуживать будут в первую очередь новостройки, возмутил жителей:
 
– В каком именно месяце, в начале или в конце года, простите, неизвестно! Кроме этого, в письме указано, что новые модули рассчитаны только на дома-новостройки. Это при том, что неработающие очистные принимают стоки с шести микрорайонов Донского, – говорит Наталья Егорова. – На сегодняшний день имеет место факт сильного загрязнения окружающей среды, нарушения санитарно-эпидемиологической обстановки, угрозы здоровью людей. Выяснить, почему на заброшенные очистные сооружения до сих пор ведется сброс неочищенных сточных вод, мы не смогли. Все здания находятся в заброшенном, полуразрушенном состоянии в течение как минимум двух лет. До сих пор тоннами продолжается сброс неочищенных сточных вод на вышеуказанный объект.
Сюжет: Экология Тульской области
Туляки: «Новомедвенский поселок накрыло оранжевым облаком»
Жизнь Тулы и области
Туляки: «Новомедвенский поселок накрыло оранжевым облаком»
25 января, в 15:54, 65 5681 8
В Туле на Зеленстрое канализация сливается в пруды
Жизнь Тулы и области
В Туле на Зеленстрое канализация сливается в пруды
30 ноября, в 19:27, 128 3899 7
Канализацию в поселке под Щекино отремонтируют в 2018 году
Жизнь Тулы и области
Канализацию в поселке под Щекино отремонтируют в 2018 году
9 ноября, в 16:14, 14 843 -1
Источник загрязнения пруда в Платоновском парке установит минэкологии Тульской области
Жизнь Тулы и области
Источник загрязнения пруда в Платоновском парке установит минэкологии Тульской области
29 августа 2017, в 12:31, 37 3676 3
Все новости сюжета
вчера, в 15:12 +2
Другие статьи по темам
Событие
очистные сооружения
Место
Донской
Прочее
загрязнение реки Донэкология

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

УМВД России по Туле проведет «День открытых дверей» для абитуриентов
УМВД России по Туле проведет «День открытых дверей» для абитуриентов
В Туле залатают ямы на восьми улицах
В Туле залатают ямы на восьми улицах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.