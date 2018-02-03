Жители: «Тонны нечистот из канализации Донского сбрасываются в реку Дон»

Чтобы привлечь внимание к проблеме, жители обратились в редакцию Myslo. Жители более 2 лет добиваются устранения экологической проблемы.

Первый раз жители обратили внимание, что в двух открытых колодцах, расположенных рядом с дорогой на улице Победы в мкрн Новоугольный в Донском поднялся уровень канализации и начался разлив, в начале 2015 года. Тогда же начал подниматься уровень нечистот и в одном из бетонных отстойников, появилась трещина, через которую сочилась жидкость и заливала близлежащую территорию.

– Я вызвала аварийную службу, – рассказывает жительница Наталья Егорова. – Один из колодцев, расположенный прямо в середине дороги, был засыпан. Но нечистоты всё равно продолжали заливать территорию, образовались небольшие болотца. Стоял резкий запах канализации. Один из жителей обратился в администрацию МО г.Донской и в природоохранную прокуратуру Тульской области.

Прокуратура по окончании проверки сообщила, что «после очистных сооружений в ручей б/н, правый приток ручья из Клина (Клинский), впадает в реку Дон.

В ручье выявлены превышения ПДК для водоёмов рыбохозяйственного значения по аммоний-иону, по БПК5, по фосфат-иону, нефтепродуктам, по железу, по сульфат-иону, по сухому остатку, по АПАБ».

Согласно письму от 5 мая 2015 года, подписанного тогда первым заместителем главы администрации МО г.Донской Натальей Костомаровой, в 2015-2017 годах планировалось построить и запустить новые очистные сооружения вместо тех, что находятся примерно в ста метрах от строения №33а по ул.Заводская.

Через какое-то время в отстойнике уровень нечистот снизился, из трещины течь прекратилась. Но местность, расположенная рядом с одним из колодцев, все равно была постоянно затоплена.

В феврале 2017 года жители ул. Победы вновь заметили сильный разлив нечистот в районе нескольких отстойников на площади около 300 кв.м. и отверстие в земле диаметром 50см, в которую утекали нечистоты. В июне Наталья Егорова на личном приеме рассказала главе администрации МО г. Донской Руслану Бутову о проблеме, которая грозит обернуться экологической катастрофой. Она опасается, что сточные воды могут попасть в водоносный горизонт и загрязняют колодцы.

– На вопрос, кому принадлежат, кто обязан обслуживать вышеуказанные очистные сооружения, в администрации нам ответили «это секретная информация», – поясняет Наталья Егорова.

В октябре 2017 года площадь, загрязненная нечистотами, резко увеличилась и подступила к дороге.

В связи с этим жители обратились в министерство экологии и природных ресурсов. В декабре они получили письмо, в котором говорилось:

на заброшенные очистные сооружения сливаются сточные воды по 7 выпускам из канализационных сетей мкрн г .Донской: Центральный (2 выпуска), Шахтерский, Комсомольский, Руднев, Бобрик-Гора, Новоугольный.

В конце 2017 года Руслан Бутов сообщил в письме Наталье Егоровой, что строительство новых очистных завершено:

«В 2017 году построены модульные современные очистные сооружения производительностью 1400 куб./сутки в микрорайоне Новоугольный г.Донской в рамках реализации государственной программы Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области». Это позволит обеспечить жителей домов-новостроек современной коммунальной инфраструктурой. Очистные будут состоять из 2-х независимых станций очистки, КНС, санитарно-бытового модуля и технологического здания. В состав линии очистных войдут приемные резервуары с решетками и песколовками, аэротенки для 3-х зон и отстойник. В настоящее время производятся пуско-наладочные работы. Площадка под строительство новых модульных очистных сооружений выбрана не случайно. Выбор места под строительство очистных сооружений технически и экономически рационален, так как позволит в перспективе к вновь построенным объектам водоотведения подключать дополнительные современные модули, то есть осуществлять приёмку сточных вод большего объема. Ввод в эксплуатацию планируется осуществить в 2018 году». Однако размытая дата пуска очистных и тот факт, что они обслуживать будут в первую очередь новостройки, возмутил жителей:

– В каком именно месяце, в начале или в конце года, простите, неизвестно! Кроме этого, в письме указано, что новые модули рассчитаны только на дома-новостройки. Это при том, что неработающие очистные принимают стоки с шести микрорайонов Донского, – говорит Наталья Егорова. – На сегодняшний день имеет место факт сильного загрязнения окружающей среды, нарушения санитарно-эпидемиологической обстановки, угрозы здоровью людей. Выяснить, почему на заброшенные очистные сооружения до сих пор ведется сброс неочищенных сточных вод, мы не смогли. Все здания находятся в заброшенном, полуразрушенном состоянии в течение как минимум двух лет. До сих пор тоннами продолжается сброс неочищенных сточных вод на вышеуказанный объект.