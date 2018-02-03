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УМВД России по Туле проведет «День открытых дверей» для абитуриентов

УМВД России по Туле проведет «День открытых дверей» для абитуриентов

Будущие студенты смогут задать вопросы представителям пяти ведомственных вузов.

В пятницу, 9 февраля, в актовом зале УМВД России по Туле проводится «День открытых дверей» для поступающих в 2018 году на очную и заочную формы обучения в высшие учебные заведения системы МВД.
 
В пресс-службе ведомства уточняют, что начнется мероприятие в 14.00.
 
С абитуриентами встретятся представители Рязанского и Московского областного филиалов Московского университета МВД России, Белгородского и Орловского юридических институтов, Воронежского института МВД России.
 
Место проведения: г.Тула, пр.Ленина, 53.
вчера, в 16:13 0
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