УМВД России по Туле проведет «День открытых дверей» для абитуриентов

В пятницу, 9 февраля, в актовом зале УМВД России по Туле проводится «День открытых дверей» для поступающих в 2018 году на очную и заочную формы обучения в высшие учебные заведения системы МВД.

В пресс-службе ведомства уточняют, что начнется мероприятие в 14.00.

С абитуриентами встретятся представители Рязанского и Московского областного филиалов Московского университета МВД России, Белгородского и Орловского юридических институтов, Воронежского института МВД России.

Место проведения: г.Тула, пр.Ленина, 53.