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На ликвидацию незаконных свалок в Туле потрачено 72 млн рублей
Фото: пресс-служба администрации Тулы

На ликвидацию незаконных свалок в Туле потрачено 72 млн рублей

Эти затраты возникают из-за отсутствия у жителей частных домов договоров на вывоз мусора.

В Советском округе Тулы завершена работа по замене баков на контейнерных площадках. Новые контейнеры появились на улицах Коминтерна, Ленина, Вересаева и других.

Четыре новых контейнера объемом 0,8 кубометров были установлены на улице Тульского Рабочего Полка. Из 71 частного домовладения на этой территории у 24 владельцев отсутствуют договора на вывоз мусора.

Ответственность за отсутствие такого документа предусмотрена региональным законом «Об административных правонарушениях» и составляет от 2500 до 5000 руб. За сброс мусора в неустановленном месте придётся заплатить ещё больше – от четырёх до пяти тысяч.

В случае отсутствия договора на вывоз мусора администрации города приходится вывозить мусор из частного сектора как несанкционированные свалки – за счет городской казны. В прошлом году на эти цели было потрачено 72,8 млн рублей, вывезено более 156 тысяч кубометров мусора.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:48 +2
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