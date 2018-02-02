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В плавской школе во время ремонта жили незаконные мигранты

В плавской школе во время ремонта жили незаконные мигранты

Подрядчик, проводивший работы, проведёт год в колонии-поселении.

Сотрудниками УФСБ России по Тульской области совместно полицейскими пресечена противоправная деятельность Серегина С. Н.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Серегин заключил договор на выполнение ремонтно-отделочных работ с плавским Центром образования № 2, а для их проведения привлек незаконных мигрантов, которые во время ремонта проживали прямо в школе.

В сентябре прошлого года суд признал предпринимателя виновным в организации незаконной миграции и приговорил его к лишению свободы сроком на два года условно.

Сторона обвинения сочла приговор слишком мягким и подала апелляцию. В результате суд назначил мужчине окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием в колонии-поселении. В адрес директора Центра образования внесено представление.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +4
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