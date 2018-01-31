Фото из архива MySLO
Погода в Туле 1 февраля: мороз, ветер и очень низкое давление
Синоптики обещают облачность с прояснениями и гололедицу на дорогах.
Согласно информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.
Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду.
Ночью сильно похолодает – до -15 градусов, днём – от -10 до -5. Атмосферное давление очень низкое – 725-730 мм рт. ст.
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