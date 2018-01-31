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Погода в Туле 1 февраля: мороз, ветер и очень низкое давление
Фото из архива MySLO

Погода в Туле 1 февраля: мороз, ветер и очень низкое давление

Синоптики обещают облачность с прояснениями и гололедицу на дорогах.

Согласно информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду.

Ночью сильно похолодает – до -15 градусов, днём – от -10 до -5. Атмосферное давление очень низкое – 725-730 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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