Погода в Туле 1 февраля: мороз, ветер и очень низкое давление

Фото из архива MySLO

Синоптики обещают облачность с прояснениями и гололедицу на дорогах.

Согласно информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду.

Ночью сильно похолодает – до -15 градусов, днём – от -10 до -5. Атмосферное давление очень низкое – 725-730 мм рт. ст.