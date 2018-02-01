Погода в Туле 2 февраля: облачно, снежно, днём около нуля

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 3 мм). На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, умеренный – до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -14 до -9, днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.