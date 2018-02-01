Где в Туле не будет света 2 февраля
Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых отключениях.
С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:
- ул. Первомайская, 9/133,
- пр-т Ленина, 36,
- ул. Пушкинская, 23-а,
- ул. Курская, 5-61 (нечётн.), 2-12-а (чётн.),
- п. Михалково: ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.), 29-39 (нечётн.),
- ул. Кольцевая, 1-а-15 (нечётн.),
- ул. Белоусова, 54-64 (чётн.),
- пр-д Школьный, 1-43 (нечётн.),
- ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.),
- ул. Белобородова, 1-17,
- п. Косая Гора: Орловское ш., 66-82 (чётн.),
- ул. Чкалова, 44-54 (чётн.), 47-63 (нечётн.),
- ул. Малиновая Засека, 37,
- ул. Марата, 36-44 (чётн.), 37-51 (нечётн.),
- п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а,
- ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
- ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
- ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Садовая, 3,
- 1-й Архангельский пр-д,
- ул. Архангельская,
- 2-й Архангельский пр-д,
- д. Ивановка,
- ул. Хомяковская, 26, 37, 35, 21-а, 25, 35, 43,
- Хомяковское ш., 12, 10, 8, 6, 5/4,
- ул. Фестивальная, 144,
- п. Хомяково: ул. Хомяковская,
- Хомяковский пр-д, 11-55,
- дер. Скорнево,
- п. Дачный: ул. Берёзовая,
- ул. Новая,
- ул. Зелёная,
- ул. Солнечная,
- 1-й пр-д Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Фучика, 45, 47,
- ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к.
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