Где в Туле не будет света 2 февраля

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

ул. Первомайская, 9/133,

пр-т Ленина, 36,

ул. Пушкинская, 23-а,

ул. Курская, 5-61 (нечётн.), 2-12-а (чётн.),

п. Михалково: ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.), 29-39 (нечётн.),

ул. Кольцевая, 1-а-15 (нечётн.),

ул. Белоусова, 54-64 (чётн.),

пр-д Школьный, 1-43 (нечётн.),

ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.),

ул. Белобородова, 1-17,

п. Косая Гора: Орловское ш., 66-82 (чётн.),

ул. Чкалова, 44-54 (чётн.), 47-63 (нечётн.),

ул. Малиновая Засека, 37,

ул. Марата, 36-44 (чётн.), 37-51 (нечётн.),

п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а,

ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,

ул. Октябрьская, 1, 2, 7,

ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. Садовая, 3,

1-й Архангельский пр-д,

ул. Архангельская,

2-й Архангельский пр-д,

д. Ивановка,

ул. Хомяковская, 26, 37, 35, 21-а, 25, 35, 43,

Хомяковское ш., 12, 10, 8, 6, 5/4,

ул. Фестивальная, 144,

п. Хомяково: ул. Хомяковская,

Хомяковский пр-д, 11-55,

дер. Скорнево,

п. Дачный: ул. Берёзовая,

ул. Новая,

ул. Зелёная,

ул. Солнечная,

1-й пр-д Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.),

ул. Фучика, 45, 47,

ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к.