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Какие улицы Тулы останутся без электричества 1 февраля

Какие улицы Тулы останутся без электричества 1 февраля

Плановые отключения пройдут в четверг с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Тульского рабочего полка, 2-18 (чётн.), 3-25 (нечётн.),
  • ул. Серебровская, 1-23 (нечётн.),
  • ул. Болдина, 9, 13, 14, 15, 16,
  • ул. Ш. Руставели, 1-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Короленко, 1, 3,
  • ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8,
  • ул. 1-я Лучевая, 2-а, 2-б, 2-в,
  • ул. Карпова, 31-69 (нечётн.), 28-70 (чётн.),
  • ул. Кобзева, 41-81 (нечётн.), 38-84 (чётн.),
  • ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-46 (чётн.),
  • пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 48-66 (чётн.), 53-75 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 59-91 (нечётн.), 54-76 (чётн.),
  • 11-й пр-д, 57-79 (нечётн.), 62-88 (чётн.),
  • 13-й пр-д, 17-19,
  • 19-й пр-д, 1,
  • ул. Оружейная, 38, 40, 42,
  • ул. Седова, 1, 3, 5, 5-а,
  • ул. 9 Мая, 15, 17, 19,
  • ул. Яблочкова, 39-61 (нечётн.),
  • 2-й пр-д Гастелло, 1-11,
  • п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15,
  • ул. Шахтёрская, 1, 3,
  • п. Победы: ул. Комсомольская, 7,
  • п. Комарки.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:53 +2
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