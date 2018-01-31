Какие улицы Тулы останутся без электричества 1 февраля
Плановые отключения пройдут в четверг с 9 до 17 часов.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Тульского рабочего полка, 2-18 (чётн.), 3-25 (нечётн.),
- ул. Серебровская, 1-23 (нечётн.),
- ул. Болдина, 9, 13, 14, 15, 16,
- ул. Ш. Руставели, 1-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Короленко, 1, 3,
- ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8,
- ул. 1-я Лучевая, 2-а, 2-б, 2-в,
- ул. Карпова, 31-69 (нечётн.), 28-70 (чётн.),
- ул. Кобзева, 41-81 (нечётн.), 38-84 (чётн.),
- ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-46 (чётн.),
- пос. Октябрьский: 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 48-66 (чётн.), 53-75 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 59-91 (нечётн.), 54-76 (чётн.),
- 11-й пр-д, 57-79 (нечётн.), 62-88 (чётн.),
- 13-й пр-д, 17-19,
- 19-й пр-д, 1,
- ул. Оружейная, 38, 40, 42,
- ул. Седова, 1, 3, 5, 5-а,
- ул. 9 Мая, 15, 17, 19,
- ул. Яблочкова, 39-61 (нечётн.),
- 2-й пр-д Гастелло, 1-11,
- п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15,
- ул. Шахтёрская, 1, 3,
- п. Победы: ул. Комсомольская, 7,
- п. Комарки.
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